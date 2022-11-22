Стала известна личность задержанного с пистолетом в бакинском аэропорту

Обнародована личность мужчины, несколько дней назад задержанного с оружием в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в правоохранительных органах сообщили, что задержанным является гражданин Литвы Шмигинас Гедимас (1980 г.р.) - владелец компании Golden Energy, центральный офис которой находится в Омане.

Он был задержан при попытке вылететь из Баку в столицу Катара - Доху. В ходе досмотра в его сумке были обнаружены пистолет и магазин с шестью патронами.

Расследование по данному факту продолжается.