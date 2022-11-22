https://news.day.az/society/1513366.html Стала известна личность задержанного с пистолетом в бакинском аэропорту
Стала известна личность задержанного с пистолетом в бакинском аэропорту
Обнародована личность мужчины, несколько дней назад задержанного с оружием в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в правоохранительных органах сообщили, что задержанным является гражданин Литвы Шмигинас Гедимас (1980 г.р.) - владелец компании Golden Energy, центральный офис которой находится в Омане.
Он был задержан при попытке вылететь из Баку в столицу Катара - Доху. В ходе досмотра в его сумке были обнаружены пистолет и магазин с шестью патронами.
Расследование по данному факту продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре