Не покупайте эти бренды молока!

Специалисты Роскачества предупредили граждан России, которые закупаются в супермаркетах популярных торговых сетей. В организации подвели итоги новейшего исследования продукции.

И по итогам такой проверки были выявлены фальсификаты, которые не рекомендуется покупать, сообщает PRIMPRESS, передает Day.Az.

Как рассказали специалисты, объектом нового исследования организации стало пастеризованное молоко. Эксперты проверили 100 торговых марок данного продукта, жирность которого составляла либо 2,5 процента, либо 3,2 процента и выше. А закупалось молоко в магазинах сетей "Пятерочка", "Магнит", "Ашан", "Лента", "Верный" и других.

В итоге выяснилось, что только 21 марка молока соответствует требованиям Роскачества, а 20 из них даже могут получить всероссийский знак качества. Но многие бренды допустили самые разные нарушения.

Самым главным из них стало наличие в молоке растительных жиров. Настоящее молоко, по словам специалистов, не должно содержать фитостеринов. А потому при их обнаружении продукт сразу же признается подделкой.

В черный список эксперты занесли семь марок: "Белая долина", "Из села Удоево", "Молочный родник", "Моя цена", "Приволжское", "Свое-Наше", Vita.

При этом еще и далеко не все молоко оказалось безопасным для употребления. Ведь в 13 марках лаборатория нашла кишечную палочку, а 15 марок молока отличились наличием в них опасных бактерий.

Также Роскачество указало на различные нарушения в плане вкуса и запаха у проверенных образцов. Например, у молока "Красная цена", которое продается в супермаркетах "Пятерочка", выявили сырный привкус, а молоко "Моя цена", которое можно найти на полках магазинов "Магнит", отличилось пустыми вкусом и запахом. Наконец, в марке "Каждый день", известной по гипермаркетам "Ашан", специалисты обнаружили привкус карамели, чего по требованиям законодательства быть не должно.

От себя добавим, что частные экспортеры могут завести эти бренды молока в магазины и супермаркеты в Азербайджане. Поэтому при покупке молока стоит проявить бдительность и покупать продукт той компании, которой вы доверяете.