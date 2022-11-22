В этих районах Азербайджана не будет газа

Завтра ожидаются временные перебои в газоснабжении ряда населенных пунктов Сиязанского и Хызынского районов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Это связано с тем, что 23 ноября с 10:00 до 17:00 будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе Яшма - Сиязан, принадлежащем Управлению экспорта газа SOCAR.

На время проведения работ будет временно приостановлена подача "голубого топлива" в села Джандахар, Гара Сиязан и Зарат Сиязанского района, поселки Гилязи и Шорабад, жилой массив "военный городок", села Мешади Гасан, Ситалчай и Ени Яшма - Хызынского, а также в нежилые помещения, получающие газ по указанной линии.