https://news.day.az/society/1513441.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 58 случаев заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, двое - скончались, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 033 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 785 человек вылечились, 9 975 - скончались, число активных больных составляет 273.
За последние сутки в стране проведены 2 314 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 361 245.
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