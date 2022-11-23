https://news.day.az/society/1513517.html Бакинский метрополитен о строительстве новых станций
Бакинский метрополитен о строительстве новых станций
Вся документация в связи со строительством новых станций "зеленой" ветки метро готова.
Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.
"Подготовлена проектно-сметная документация для строительства трех новых станций "зеленой" ветки Бакинского метрополитена - между станциями "Дарнагюль" и "Кероглу", - сказал он.
По словам главного инженера ЗАО, подготовительные работы к началу строительства завершены.
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