В Гяндже автомобиль сбил насмерть мужчину

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на проспекте Низами Гянджеви.

Легковой автомобиль Toyota Prado с государственным номерным знаком 20-AD-200 сбил мужчину 1971 года рождения.

Пешеход был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Отметим, что водителем автомобиля, сбившего пешехода, является Али Абдуллаев - сын бывшего начальника полиции, майора Мухтара Абдуллаева.

По данному факту проводится расследование.