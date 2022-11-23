https://news.day.az/society/1513534.html В Гяндже автомобиль сбил насмерть мужчину
В Гяндже автомобиль сбил насмерть мужчину
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на проспекте Низами Гянджеви.
Легковой автомобиль Toyota Prado с государственным номерным знаком 20-AD-200 сбил мужчину 1971 года рождения.
Пешеход был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его.
Отметим, что водителем автомобиля, сбившего пешехода, является Али Абдуллаев - сын бывшего начальника полиции, майора Мухтара Абдуллаева.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре