На некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о ситуации на дорогах Баку.

Day.Az со ссылкой на Центр представил список улиц, на которых наблюдается плотность движения:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Кольцевая развязка "20 Января";

5. Тбилисский проспект, в оба направления;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении кольцевой развязки "Гялябя";

7. Улица ак. Гасана Алиева, в направлении Тбилисского проспекта;

8. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде, в направлении кольцевой развязки "Госкомстата";

10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Миргасымова до пересечения с улицей Бакиханова;

11. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении ЦБА;

16. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

17. Улица Ниязи, в направлении кольцевой развязки "Азнефть";

18. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении кольцевой развязки "Азнефть".