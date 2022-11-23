На некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о ситуации на дорогах Баку.
Day.Az со ссылкой на Центр представил список улиц, на которых наблюдается плотность движения:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Кольцевая развязка "20 Января";
5. Тбилисский проспект, в оба направления;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении кольцевой развязки "Гялябя";
7. Улица ак. Гасана Алиева, в направлении Тбилисского проспекта;
8. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде, в направлении кольцевой развязки "Госкомстата";
10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Миргасымова до пересечения с улицей Бакиханова;
11. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;
12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении ЦБА;
16. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
17. Улица Ниязи, в направлении кольцевой развязки "Азнефть";
18. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении кольцевой развязки "Азнефть".
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