Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны, в том числе в столице и на Абшероне, передает Day.Az.

"В связи с сильным ветром, который был спрогнозирован Национальной службой гидрометеорологии, рекомендуем всем участникам дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Выезжая в ветреную погоду с закрытого участка дороги и туннелей на открытую местность, водители должны учитывать высокую вероятность резкого изменения направления движения автомобиля, выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями, а также не парковать транспортные средства на территориях, где ведутся строительные работы, под деревьями или рядом с ними, возле крупногабаритных рекламных щитов, а также других предметов, которые могут опрокинуться или сломаться под воздействием ветра.

Пешеходам следует переходить дороги только в предназначенных для этого местах, выбирать максимально безопасные пути движения, особенно вблизи новостроек и высотных зданий", - говорится в обращении.

Самир Гулиев