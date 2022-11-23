https://news.day.az/society/1513630.html В Агдаме обнаружено массовое захоронение
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
На освобожденных от оккупации территориях обнаружено еще одно массовое захоронение.
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве внутренних дел Азербайджана, на основании поступившей 22 ноября информации в ходе раскопок на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, с участием сотрудников полиции, прокуратуры и Службы безопасности, были обнаружены человеческие останки.
Предполагается, что эти останки принадлежат людям, которые были убиты и захоронены в 1992 году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре