Крупное ограбление в Баку

В полицию поступила информация о том, что утром 21 ноября в Хатаинском районе столицы неизвестные лица, выдававшие себя за почтовых служащих, проникли в одну из квартир, ударили хозяина дома тупым предметом по голове и ограбили дом, унеся с собой 80 тысяч манатов и драгоценности на сумму 20 тысяч манатов.

Об этом сообщили Day.Az в МВД.

Сообщается, что в результате проведенных сотрудниками полиции интенсивных оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий лица, подозреваемые в совершении разбоя, были задержаны по "горячим следам" и привлечены к уголовной ответственности.

Оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Самир Гулиев