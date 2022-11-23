Хотим внести свой вклад в возрождение Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Мы хотим расширить деятельность в Азербайджане, принять участие также в восстановительных и строительных работах в Карабахе.

Об этом в интервью Trend сказал в среду ответственный сотрудник отдела гуманитарной дипломатии турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Мехмет Алтынташ, передает Day.Az.

Он проинформировал о проектах, реализованных в Азербайджане.

"Мы регулярно реализуем проекты в Азербайджане. В рамках одного из них мы оказываем помощь в меру своих возможностей детям, оставшимся без попечения родителей. Еще один наш проект - оказание в дни праздника Рамазан продовольственной помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, у нас есть проекты по ремонту и восстановлению школ и домов. В рамках этих проектов в селе Чекмели Агдамского района были отремонтированы школа, дом, медицинский пункт", - сказал Алтынташ.

Говоря о минном терроре, осуществляемом Арменией против Азербайджана, он сказал, что Фонд оказывает помощь людям, пострадавшим от взрыва мин.

По словам Алтынташа, за два года Фонд обеспечил протезами около 20 граждан Азербайджана.

Он отметил, что в период после второй Карабахской войны были пострадавшие в результате взрыва мин и нуждающиеся в протезах.

"Желая быть рядом с Азербайджаном и внести свой вклад, мы подписали протокол с Агентством Азербайджана по разминированию. В рамках этого протокола в Турции для ветеранов и гражданских лиц, пострадавших от мин, изготавливаются по самым современным технологиям соответствующие протезы. В последний раз мы передали протезы в прошлом месяце, и продолжаем работу в этом направлении", - сказал Алтынташ.

Также он подчеркнул намерение Фонда расширить свою деятельность в Азербайджане.

"Мы также хотим участвовать в восстановительных и строительных работах в Карабахе, внести свой вклад в возрождение Карабаха", - сказал Алтынташ.