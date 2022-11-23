В Баку задержан лжеветеран

В Баку сотрудники полиции задержали мужчину в военной форме, выдававшего себя за ветерана Отечественной войны. Он незаконно приобрел ордена и медали, которыми награждаются военнослужащие ВС АР, проявившие героизм в боях за Родину.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

В отношении лжеветерана, инвалида второй группы (1986 г.р.), приняты соответствующие правовые меры.

У него также изъяли военную форму, ордена и медали.