https://news.day.az/society/1513644.html В Баку задержан лжеветеран
В Баку задержан лжеветеран
В Баку сотрудники полиции задержали мужчину в военной форме, выдававшего себя за ветерана Отечественной войны. Он незаконно приобрел ордена и медали, которыми награждаются военнослужащие ВС АР, проявившие героизм в боях за Родину.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.
В отношении лжеветерана, инвалида второй группы (1986 г.р.), приняты соответствующие правовые меры.
У него также изъяли военную форму, ордена и медали.
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