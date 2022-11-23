На этой дороге Баку ограничат движение транспорта

С 10:00 24 ноября до 22:00 26 ноября будет ограничено движение транспортных средств в Бинагадинском районе Баку на участке дороги "Баксол", где ведутся ремонтные работы.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, водителям рекомендуется заблаговременно использовать альтернативные дороги, соответствующие направлению их движения.