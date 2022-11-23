Задержан мошенник, открывший в социальной сети фейковую страницу от имени банка

Благодаря операции, проведенной сотрудниками отделения полиции Габалинского района, был задержан человек, обвиняемый в мошенничестве, осуществленном в социальной сети и направленном против гражданина.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджанкой Республики.

В сообщении говорится, что потерпевший, обратившийся в отделение полиции, отметил, что с целью узнать баланс собственной банковской карты он написал на одну из страниц банка в социальной сети "Instagram". Мужчина предоставил данные своей карты лицу, представившемуся сотрудником банка. После чего с его карты были списаны средства на сумму в 2 000 манатов.

"На основе поступившей жалобы было выявлено, что соответствующая страница в социальной сети была не официальной (фейковой), и открыта со стороны неизвестного лица с целью присвоения средств граждан", - сказано в информации ведомства.

В результате проведенных следственных и операционно-технических мер был задержан двадцатитрехлетний житель города Мингечевир Асиф Османов, который позже признался в содеянном.

По факту было возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Не исключается возможность проведения со стороны Асифа Османова аналогичных мошеннических действий и в отношении других граждан.

"Если вы также пострадали от действий данного лица, просьба обратиться по номеру горячей линии МВД 102 и в Габалинское районное полицейское отделение", - сказано в сообщении МВД.