Задержан мошенник, открывший в социальной сети фейковую страницу от имени банка
Благодаря операции, проведенной сотрудниками отделения полиции Габалинского района, был задержан человек, обвиняемый в мошенничестве, осуществленном в социальной сети и направленном против гражданина.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджанкой Республики.
В сообщении говорится, что потерпевший, обратившийся в отделение полиции, отметил, что с целью узнать баланс собственной банковской карты он написал на одну из страниц банка в социальной сети "Instagram". Мужчина предоставил данные своей карты лицу, представившемуся сотрудником банка. После чего с его карты были списаны средства на сумму в 2 000 манатов.
"На основе поступившей жалобы было выявлено, что соответствующая страница в социальной сети была не официальной (фейковой), и открыта со стороны неизвестного лица с целью присвоения средств граждан", - сказано в информации ведомства.
В результате проведенных следственных и операционно-технических мер был задержан двадцатитрехлетний житель города Мингечевир Асиф Османов, который позже признался в содеянном.
По факту было возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
Не исключается возможность проведения со стороны Асифа Османова аналогичных мошеннических действий и в отношении других граждан.
"Если вы также пострадали от действий данного лица, просьба обратиться по номеру горячей линии МВД 102 и в Габалинское районное полицейское отделение", - сказано в сообщении МВД.
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