Прокуратура начала расследование в связи с обнаружением человеческих останков в Агдаме

Начато расследование по поступившему в районную прокуратуру обращению о том, что 24 июля 1993 года несколько граждан Азербайджана были убиты армянскими военными на территории села Сарыджалы Агдамского района из огнестрельного оружия и захоронены на этой территории.

Как сообщили в среду Day.Az в прокуратуре Агдамского района, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта 22 ноября были проведены раскопки с использованием специальных технических средств по правую и левую стороны дороги Агджабеди-Агдам, проходящей через село Сарыджалы.

В ходе раскопок на указанной территории было обнаружено 15 останков. Они были изъяты и направлены на экспертизу.

Расследование продолжается.