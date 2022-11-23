В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 43 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки смертельных случаев от COVID-19 зарегистрировано не было.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 828 человек вылечились, 9 975 человек скончались, число активных больных - 279.

За прошедшие сутки проведено 2 329 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 363 574 теста.