https://news.day.az/society/1513772.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 43 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки смертельных случаев от COVID-19 зарегистрировано не было.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 828 человек вылечились, 9 975 человек скончались, число активных больных - 279.
За прошедшие сутки проведено 2 329 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 363 574 теста.
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