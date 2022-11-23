есть погибший и раненые

В Гяндже прогремел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в здании на улице Мухтара Гаджиева. Четыре ребенка, получившие ранения при взрыве в жилом доме, были госпитализированы.

Несмотря на усилия врачей, З.Мусаева (2020 г.р.) скончалась, состояние 3 человек оценивается как средней степени тяжести.

Причины взрыва устанавливаются.