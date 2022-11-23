https://news.day.az/society/1513783.html Сильный взрыв в Гяндже, есть погибший и раненые
Сильный взрыв в Гяндже, есть погибший и раненые
В Гяндже прогремел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в здании на улице Мухтара Гаджиева. Четыре ребенка, получившие ранения при взрыве в жилом доме, были госпитализированы.
Несмотря на усилия врачей, З.Мусаева (2020 г.р.) скончалась, состояние 3 человек оценивается как средней степени тяжести.
Причины взрыва устанавливаются.
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