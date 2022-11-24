https://news.day.az/society/1513837.html В Баку автомобиль насмерть сбил 72-летнего мужчину
В Баку автомобиль насмерть сбил 72-летнего мужчину
В Баку автомобиль насмерть сбил 72-летнего мужчину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Гарадагском районе.
Эльвин Мамедов, управлявший автомобилем "Mazda", сбил переходившего дорогу Сакита Ниязова (1940 г.р.). От полученных травм пешеход скончался на месте.
Факт расследуется.
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