В Баку автомобиль насмерть сбил 72-летнего мужчину
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В Баку автомобиль насмерть сбил 72-летнего мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Гарадагском районе.

Эльвин Мамедов, управлявший автомобилем "Mazda", сбил переходившего дорогу Сакита Ниязова (1940 г.р.). От полученных травм пешеход скончался на месте.

Факт расследуется.