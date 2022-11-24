Важная новость для тех, кто едет в районы на такси

Легковые автомобили, перевозящие пассажиров из разных уголков Баку в районы Азербайджана, будут собраны в одном центре.

Для автостоянки выбрано место в комплексе Бакинского международного автовокзала.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", пресс-секретарь Бакинского международного автовокзального комплекса Самир Сафаров сообщил, что планируется привлечь в единый центр легковые автомобили такси, курсирующие по району 20 января, району "Шамахинка", 3-му микрорайону и автовокзалу.

После того, как стоянка будет сдана в эксплуатацию, планируется проверить состояние автомобилей и провести медосмотр водителей.

Водители утверждают, что им сложно парковать свои автомобили из-за отсутствия парковочных мест на автовокзале.

Отметим, что стоянку планируется сдать водителям в начале следующего месяца.