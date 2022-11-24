День благодарения с семьей сотрудников посольства США в Азербайджане

Одним из самых популярных и любимых праздников у американцев считается День благодарения. По традиции его отмечают в четвертый четверг ноября, в текущем году праздник пришелся на 24 число месяца, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Своими корнями праздник уходит вглубь американской истории, к самым первым переселенцам, прибывшим к берегам Америки в 1620 году. Основав колонию, они с помощью местных индейцев смогли посеять, а потом и собрать плодородный урожай. Тогда первый губернатор колонистов Уильям Брэдфорд и предложил провести день принесения благодарности Богу. Первый праздник был отмечен в 1621 году вместе с индейцами племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях.

Со временем День благодарения стал национальным праздником. В США его традиционно отмечают в кругу родных, когда несколько поколений одной семьи собираются за праздничным столом.

Узнать больше о традициях, обычаях, ритуалах этого праздника появилась возможность у представителей азербайджанских СМИ. Для них двери своего дома любезно открыла заведующая отделом по связям с общественностью посольства США в Азербайджане Элис Спенсли и ее супруг, заведующий экономическим отделом дипмиссии Дрю Лебкуукер.

Встречая журналистов на пороге своего дома, Элис Спенсли сердечно поприветствовала их на азербайджанском языке: "Salam, xoş gəlmisiniz!". Как выяснилось уже потом, в процессе беседы, Элис Спенсли знает не только дежурные фразы, а понимает и хорошо говорит на азербайджанском языке.

"Наша семья живет в Баку уже год, мы с супругом работаем в посольстве США, а дети учатся здесь в школе. Нам очень нравится Азербайджан, мы были и в регионах. Что касается азербайджанской национальной кухни, то она очень вкусная - мы в восторге. Мой сын обожает маленькие бакинские помидоры, а дочки любят хлеб тяндир. А моим любимым блюдом является салат "Мангал", который делают из баклажанов, помидоров и перца, запеченных на огне. Я уже научилась его готовить", - отметила Спенсли.

Завотделом по связям с общественностью посольства США в Азербайджане также рассказала о том, что для ее семьи значит День благодарения.

"Думаю, если спросить у каждого американца, что для него значит День благодарения, то мы можем услышать разные суждения. Для меня День благодарения - один из лучших праздников, потому что он объединяет членов семей разных поколений. День благодарения - это возможность посмотреть на свою жизнь, окружающий нас мир, и поблагодарить за то, что мы имеем. Например, я благодарна за свою семью, что мои дети здоровы и находятся рядом со мной. Если углубиться в историю праздника - это воздаяние благодарности индейцам, которые когда-то поделились с нашими предками своей едой, помогли обжиться. Разнообразие американской культуры выражается и в блюдах, которые присутствуют на праздничном столе в День благодарения. И культурное разнообразие делает этот праздник еще прекраснее", - добавила она.

Далее Элис Спенсли рассказала о процессе приготовления одного из главных блюд на праздничном столе - жареной индейки. Для гостей она приготовила запеченную индейку, начинённую яблоками, морковью и луком.

По словам Спенсли, процесс приготовления индейки долгий. Птица запекается на медленном огне, периодически ее поливают сверху соком, который выделяется в процессе готовки.

Так как День благодарения - это семейный праздник, то и блюда к праздничному столу готовят всей семьей. На кухне Элис Спенсли активно помогали муж и дети, также не остались в стороне и представители азербайджанских СМИ, приглашенные на торжество.

Вместе с Элис Спенсли и Дрю Лебкуукером азербайджанские журналисты запекали овощи, приправляя блюда ароматными специями, среди которых корица, мускатный орех, имбирь и другие.

После того как все блюда были готовы, гости вместе с гостеприимными хозяевами расположились за столом. Праздничный стол был красиво сервирован и удивил гостей разнообразием вкусных блюд, традиционно подаваемых американцами к столу в День благодарения. Для гостей Элис Спенсли и Дрю Лебкуукер, помимо индейки, приготовили зеленую стручковую фасоль, картофельное пюре, подливку, клюквенный соус в виде желе, запеченный сладкий картофель (батат), стаффинг - гарнир из яблок и сухарей, заправленных бульоном и специями, коул слоу - капустный салат и другие блюда. На десерт были тыквенный пирог и чизкейк, эти угощения приготовили дочки Элис Спенсли и Дрю Лебкуукера.

Вечер, проведённый в доме Элис Спенсли и Дрю Лебкуукера, стал прекрасной возможностью узнать о традициях празднования Дня благодарения, познакомиться с прекрасной семьей, попробовать традиционные блюда праздничного стола, но самое главное, поблагодарить Всевышнего, судьбу, близких за то хорошее, что есть в нашей жизни.