24 ноября прошла конференция на тему "Платформа цифрового вещания газет и журналов E-Köşk", организованная Агентством по развитию медиа Азербайджана в партнерстве с Центром анализа медиа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что целью создания платформы E-Köşk является повышение экологической и экономической устойчивости печатных медиа, содействие цифровизации традиционных медиа, ускорение перехода к информационному обществу.

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