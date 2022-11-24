https://news.day.az/society/1513904.html Прошла конференция на тему "Платформа цифрового вещания газет и журналов E-Köşk" - ФОТО - ВИДЕО
Прошла конференция на тему "Платформа цифрового вещания газет и журналов E-Köşk" - ФОТО - ВИДЕО
24 ноября прошла конференция на тему "Платформа цифрового вещания газет и журналов E-Köşk", организованная Агентством по развитию медиа Азербайджана в партнерстве с Центром анализа медиа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что целью создания платформы E-Köşk является повышение экологической и экономической устойчивости печатных медиа, содействие цифровизации традиционных медиа, ускорение перехода к информационному обществу.
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