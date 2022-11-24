Завершено обновление сайтов газет.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на презентации цифровой платформы газет и журналов E-köşk.

Он отметил, что сайты большинства газет были либо заново созданы, либо существенно обновлены.

"Платформа E-köşk разработана с учетом потребностей и современных тенденций, связанных с модернизацией глобальной информационной среды, широким применением передовых технологий в области медиа и другими инновациями. Посредством этой платформы читатели смогут не только быть в курсе последних событий в стране, но и пользоваться цифровым архивом", - сказал Исмайлов.

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