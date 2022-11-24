https://news.day.az/society/1514001.html В Баку задержан подозреваемый в совершении серии краж
В Баку задержан подозреваемый в совершении серии краж
В Сабунчинском районе Баку совершена серия краж.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В полицию поступила информация о похищении при неизвестных обстоятельствах из расположенных на территории района частных домов и магазина в общей сложности денежных средств в размере 4 450 манатов, драгоценностей, бытовой техники и табачных изделий на сумму 800 манатов.
Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали жителя столицы ранее судимого за кражу Сахиля Махмудова, подозреваемого в совершении краж.
По данному факту ведется расследование.
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