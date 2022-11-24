В Баку задержан подозреваемый в совершении серии краж

В Сабунчинском районе Баку совершена серия краж.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию поступила информация о похищении при неизвестных обстоятельствах из расположенных на территории района частных домов и магазина в общей сложности денежных средств в размере 4 450 манатов, драгоценностей, бытовой техники и табачных изделий на сумму 800 манатов.

Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали жителя столицы ранее судимого за кражу Сахиля Махмудова, подозреваемого в совершении краж.

По данному факту ведется расследование.