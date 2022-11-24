https://news.day.az/society/1514036.html В Баку задержан подозреваемый в краже из платежных терминалов
В Баку задержан подозреваемый в краже из платежных терминалов
Сотрудники четвертого отдела полиции Бинагадинского РУП провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был выявлен мужчина, подозреваемый в краже денег из платежных терминалов на территории столицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел АР.
По подозрению в краже 2 864, 1 157 и 4 496 манатов из платежных терминалов в Бинагадинском районе и 800 манатов - в Сабунчинском задержан и привлечен к уголовной ответственности ранее судимый за грабеж житель Шамкирского района Газанфар Бабаев.
По данному факту проводится расследование.
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