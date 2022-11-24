В Баку задержан подозреваемый в краже из платежных терминалов

Сотрудники четвертого отдела полиции Бинагадинского РУП провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был выявлен мужчина, подозреваемый в краже денег из платежных терминалов на территории столицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел АР.

По подозрению в краже 2 864, 1 157 и 4 496 манатов из платежных терминалов в Бинагадинском районе и 800 манатов - в Сабунчинском задержан и привлечен к уголовной ответственности ранее судимый за грабеж житель Шамкирского района Газанфар Бабаев.

По данному факту проводится расследование.