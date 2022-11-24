Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 45 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 872 человека вылечились, 9 975 - скончались, число активных больных составляет 280.

За последние сутки в стране проведены 2 043 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 365 617.