https://news.day.az/society/1514067.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 45 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 872 человека вылечились, 9 975 - скончались, число активных больных составляет 280.
За последние сутки в стране проведены 2 043 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 365 617.
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