В Баку мотоциклист спровоцировал аварию

На пересечении улиц Мехди Мехдизаде и Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель мотоцикла, проехав на красный свет светофора, столкнулся с автомобилем Nissan.

От силы удара мотоциклист упал и получил тяжелую травму головы.

Он был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.