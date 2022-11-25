https://news.day.az/society/1514153.html В Баку мотоциклист спровоцировал аварию - ФОТО
В Баку мотоциклист спровоцировал аварию - ФОТО
На пересечении улиц Мехди Мехдизаде и Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель мотоцикла, проехав на красный свет светофора, столкнулся с автомобилем Nissan.
От силы удара мотоциклист упал и получил тяжелую травму головы.
Он был госпитализирован.
По данному факту проводится расследование.
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