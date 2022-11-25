Источник: Агентство международной информации Trend

Сотрудничество в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией получит еще большее развитие.

Об этом в пятницу сказал в эксклюзивном интервью Trend координатор новостей газеты "Hürriyet" Фырат Карадениз, передает Day.Az.

"Желаем продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа. Уверены, что эти связи получат еще большее развитие", - сказал он.

Он отметил, что как азербайджанские, так и турецкие медиа должны интенсивно адаптироваться к новым тенденциям.

"Нам нужно быстрее адаптироваться, особенно в том, что касается социальных сетей и цифровых инноваций. Потому что традиционные медиа постепенно становятся менее востребованы, на что тоже есть разные причины. Наша задача - внедрить цифровые инновации в традиционные медиа", - сказал Карадениз.

Говоря о платформе цифрового вещания газет и журналов E-Köşk, он отметил важность сохранения печатных медиа в будущем.

"Я сторонник сохранения печатных медиа в любом случае. Это вопрос престижа и культуры. Однако мы не можем игнорировать пожелания новых читателей, молодежи. Если они хотят читать новости в интернете, мы должны предоставить им такую возможность", - сказал он.