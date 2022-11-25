СГБ начала аресты в Нахчыване

Рассмотрено ходатайство следователя по уголовному делу, возбужденному в СГБ в отношении начальника отдела регулирования таможенных пошлин и выплат Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики Аскерова Мансура Туран оглу.

Как передает Day.Az, ходатайство было удовлетворено на заседании в Сабаильском районном суде.

Суд избрал в отношении Мансура Аскерова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, в результате расследования уголовного дела были выявлены факты присвоения в особо крупном размере. Так, Мансур Аскеров обвиняется в присвоении государственных средств в размере 132 миллионов манатов совершенному по предварительному сговору группой лиц.

Согласно обвинению, должностные лица ГТК НАР помимо общей электронной системы, в которой оформляются государственные таможенные пошлины, создали систему неофициального второго сбора за ввозимые импортируемые товары без оформления.

Уточняются дополнительные сведения о ходе уголовного дела.