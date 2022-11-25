В Азербайджане повысят все виды пенсий

С 1 января все виды пенсий в Азербайджане будут проиндексированы и повышены.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по труду и социальной политике Муса Гулиев в интервью "Xəbər ertəsi".

Он подробно объяснил, насколько со следующего года будут повышены все виды пенсий.

Самир Гулиев