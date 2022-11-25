https://news.day.az/society/1514223.html В Азербайджане повысят все виды пенсий - ДАТА - ВИДЕО
В Азербайджане повысят все виды пенсий - ДАТА - ВИДЕО
С 1 января все виды пенсий в Азербайджане будут проиндексированы и повышены.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по труду и социальной политике Муса Гулиев в интервью "Xəbər ertəsi".
Он подробно объяснил, насколько со следующего года будут повышены все виды пенсий.
Самир Гулиев
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