В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с дневных часов 27 ноября, ожидается изменение погодных условий, 28 ноября скорость северного ветра будет достигать 20-23 метров в секунду, временами будет дождливо.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии.

С 29 ноября до 2 декабря возможно усиление осадков. Ожидается снижение температуры воздуха, которая в дневные часы составит 7-9 градусов тепла.

Отметим, что сейчас температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

26 ноября в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горах возможен снег. С вечера 28 ноября интенсивность осадков, как прогнозируется, возрастет. 27-28 ноября северный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

Начиная с 28 ноября, температура воздуха на территории страны будет понижаться, в низменных районах ожидаются 6-11 градусов тепла, в горных - от 0 до 5 градусов мороза. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.