Сколько памятников в Азербайджане прошли паспортизацию в этом году?

За 10 месяцев текущего года паспортизированы 54 памятника, спроектированы охранные зоны около 273 памятников.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, в 2021 году было паспортизированы 154 памятника, спроектированы охранные зоны 107 памятников.