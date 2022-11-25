https://news.day.az/society/1514275.html Сколько памятников в Азербайджане прошли паспортизацию в этом году? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько памятников в Азербайджане прошли паспортизацию в этом году? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
За 10 месяцев текущего года паспортизированы 54 памятника, спроектированы охранные зоны около 273 памятников.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
По его словам, в 2021 году было паспортизированы 154 памятника, спроектированы охранные зоны 107 памятников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре