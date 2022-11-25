https://news.day.az/society/1514284.html Названо число трудоустроенных в рамках программ занятости в Азербайджане
Названо число трудоустроенных в рамках программ занятости в Азербайджане
В рамках программ занятости за четыре года трудоустроено около 400 тысяч человек.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Министр отметил, что ежегодно обеспечиваются работой около 100 тысяч человек.
"Дополнительно обеспечена самозанятость 55 тысяч человек", - сказал Бабаев.
Он отметил, что программой самозанятости может быть охвачено 15-16 тысяч семей в год.
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