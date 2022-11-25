https://news.day.az/society/1514341.html Началась работа по строительству школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле
Началась работа по строительству школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле
Началась работа по строительству школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе брифинга для представителей медиа.
Он отметил, что строительство школ в Шуше и Физули будет завершено к началу следующего учебного года.
"Также начнутся работы по проектированию других школ. Будет создана самая современная и хорошо оснащенная инфраструктура", - сказал Амруллаев.
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