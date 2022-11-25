В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 168 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 813 909 человек вылечились, 9 975 скончались, число активных больных - 284.

За прошедшие сутки проведено 1 802 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 367 419 тестов.