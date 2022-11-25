https://news.day.az/society/1514358.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 168 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 813 909 человек вылечились, 9 975 скончались, число активных больных - 284.
За прошедшие сутки проведено 1 802 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 367 419 тестов.
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