Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 561человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 150, вторую дозу получили 139, бустерную дозу - 235 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 37.