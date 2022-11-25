В Азербайджане созданы необходимые условия для адаптации бывших осужденных в обществе

В Азербайджане созданы необходимые условия для адаптации женщин-осужденных в обществе по окончании срока отбывания наказания.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на мероприятии, посвященном вопросам гендерного равенства, в пенитенциарном учреждении №4.

Она отметила, что для женщин-осужденных здесь созданы возможности для изучения различных профессий, они изготавливают изделия ручной работы по профессиям, которые изучают.

"Осуществляется продажа этих изделий ручной работы, и с дохода от продажи женщины могут оказывать финансовую поддержку своим семьям. Также это играет важную роль для их саморазвития", - сказала омбудсмен.