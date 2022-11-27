В Шахдаге выпал снег

27 ноября погодные условия на территории Азербайджана были нестабильными, местами шли дожди, в Шахдаге - снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Балакяне выпало 10,0 мм, в Шахбузе, Агдере - 9,0 мм, в Гахе - 8,0 мм, в Шамкире - 6,0 мм, в Шаруре - 5,0 мм, в Загатале, Нахчыване, Джульфе - 4,0 мм, в Шеки, Садараке, Гяндже, Джейранчеле, Бейлагане, Дашкесане, Шахдаге, Барде, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Ордубаде, Бине - до 3,0 мм осадков.

Нестабильная, дождливая погода сохранится в первой половине следующей недели.

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