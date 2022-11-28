В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Азадлыг.

Автомобиль марки Nissan на высокой скорости врезался в BMW, которым управлял Субхан Халилов. Потерявший управление автомобиль протаранил припаркованную на обочине "Газель", а затем "Chevrolet" и "Hyundai". "Нисан" смог остановиться только после того, как врезался в барьер.

Водитель автомобиля марки BMW Халилов сообщил корреспонденту АПА, что водитель Nissan находился под воздействием наркотиков. Он был доставлен в больницу с травмами. Халилов потребовал, чтобы водитель Nissan прошел медицинское освидетельствование на наличие наркотиков в крови.

На место происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.

В результате аварии образовалась пробка на дороге от проспекта Азадлыг в направлении поселка Бинагади. Сотрудники полиции регулируют движение.

В связи с аварией назначена автотехническая экспертиза.