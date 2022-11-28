На этих дорогах Баку наблюдаются заторы - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД) обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в сторону м/ст "Проспект Азадлыг";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг 20 Января;
6. Тбилисский проспект, в направлении м/ст "20 Января";
7. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбейли в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";
9. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дорога перед м/ст. Кероглу, в направлении центра;
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону м/ст "Кероглу";
11. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в сторону м/ст "Кероглу" (до круга);
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
14. Улица Зарифы Алиевой;
15. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефть;
16. Улица Ниязи, в направлении круга Азнефть;
17. Проспект Бабека, в сторону центра;
18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре