Пожар в Хырдалане

В городе Хырдалане Абшеронского района в одноэтажном ресторане произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, загорелись установленные на потолке кухни пластиковые панели на площади 20 кв. м.

Остальная часть объекта, общая площадь которого составляет 360 кв. м, была защищена от огня.

Пожар был потушен.