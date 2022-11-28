В Баку задержан подозреваемый в краже из госучреждения

В Сабунчинском районе Баку из административного здания одного из госучреждений была совершена кража металлических перил.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сумма нанесенного материального ущерба оценивается почти в 5 000 манатов.

Сотрудники 15-го отделения РУП по подозрению в совершении данного преступления задержали местного жителя ранее судимого Али Алиева.

В ходе расследования было установлено, что он также похитил 17 металлических крышек канализационных люков. Кроме того, А.Алиев признался, что совершил кражи ремонтно-строительных и бытовых инструментов из 10 домов, расположенных в поселках Кюрдаханы, Забрат и других.

Собранные в отделении полиции по данным фактам материалы переданы в следственный отдел РУП, расследование продолжается.