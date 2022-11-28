В Баку задержан подозреваемый в краже из госучреждения - ФОТО - ВИДЕО
В Сабунчинском районе Баку из административного здания одного из госучреждений была совершена кража металлических перил.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сумма нанесенного материального ущерба оценивается почти в 5 000 манатов.
Сотрудники 15-го отделения РУП по подозрению в совершении данного преступления задержали местного жителя ранее судимого Али Алиева.
В ходе расследования было установлено, что он также похитил 17 металлических крышек канализационных люков. Кроме того, А.Алиев признался, что совершил кражи ремонтно-строительных и бытовых инструментов из 10 домов, расположенных в поселках Кюрдаханы, Забрат и других.
Собранные в отделении полиции по данным фактам материалы переданы в следственный отдел РУП, расследование продолжается.
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