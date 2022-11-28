Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ - Досье
Сегодня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вугара Алиева председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
Как сообщает в понедельник Day.Az, Вугар Алигейдар оглу Алиев родился в 1980 году в Баку, окончил Азербайджанский университет языков. Затем получил образование в Московском государственном лингвистическом университете по специальности "журналистика".
Вначале работал переводчиком в англоязычном отделе АЗЕРТАДЖ, а затем был ответственным сотрудником отдела политики.
До последнего назначения Вугар Алиев занимал ответственную должность в Администрации Президента.
Женат, имеет троих детей.
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