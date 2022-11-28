Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу

Назначенный на должность председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алиев 28 ноября был представлен коллективу помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает в понедельник Day.Az, выступив на мероприятии, Хикмет Гаджиев передал поручения и рекомендации Президента Азербайджана.

Вугар Алиев поблагодарил главу государства за оказанное доверие.