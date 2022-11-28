https://news.day.az/society/1515121.html Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу
Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу
Назначенный на должность председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алиев 28 ноября был представлен коллективу помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.
Как сообщает в понедельник Day.Az, выступив на мероприятии, Хикмет Гаджиев передал поручения и рекомендации Президента Азербайджана.
Вугар Алиев поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
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