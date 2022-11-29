Крупный пожар в частном доме в Баку

23:26

Пожар, вспыхнувший в доме на улице Балабаба Меджидова в Насиминском районе города Баку, полностью потушен благодаря неотложным мерам, предпринятым силами Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана.

23:03

Как сообщалось ранее, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в частном доме по улице Балабаба Меджидова в Насиминском районе города Баку. На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС

Благодаря принятым оперативным мерам распространение огня было предотвращено в короткие сроки.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.

22:58

Поступила предварительная информация о пожаре в частном доме на улице Балабаба Меджидова в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

22:40

В Баку вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Day.Az, cильный пожар вспыхнул в части Баку, известной как "Кубинка".