В Азербайджане ужесточается наказание за насилие в отношении детей
Применение сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, будет наказываться лишением свободы на срок до двадцати лет.
Как передает Day.Az, это отражено в предложенном изменении в Уголовный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно законопроекту, применение сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, будет наказываться лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением или без лишения после отбытия срока права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Отметим, что согласно действующему Кодексу, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Законопроект после обсуждения был принят в первом чтении.
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