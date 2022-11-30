Авария в Гейгеле
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В Гейгеле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящей по территории района.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека.

К месту происшествия привлечены бригады скорой медицинской помощи.