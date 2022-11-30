МЧС о пожаре в Насиминском районе Баку

Как сообщается, пожар, произошедший вчера ночью по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Балабабы Меджидова, 75, был потушен в короткое время соответствующими силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что в результате пожара сгорели конструкции 1 комнаты и кухни на 2-м этаже двухэтажного двухкомнатного дома общей площадью 50 м2, кровля на площади 120 м2 и потолок кухни двухкомнатного дома. Во время пожара один гражданин получил легкое отравление дымом.

Благодаря оперативной и профессиональной деятельности пожарных, остальные дома были защищены от пожара.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.