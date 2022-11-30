В Азербайджане задержан грабитель платежных терминалов

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан и передан следствию ранее судимый Газанфар Бабаев, который за последние несколько месяцев ограбил платежные терминалы в 25 магазинах.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования выяснилось, что он ограбил платежные терминалы в магазинах в Бинагадинском, Пираллахинском районах города Баку, Абшеронском районе - поселках Сарай, Масазыр, Гобу, Дигах и Мехдиабад, в Сумгайыте, а также в Товузском и Исмаиллинском районах.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.