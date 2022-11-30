В Сумгайыте убили 46-летнего мужчину - ОБНОВЛЕНО
12:05
В Сумгайыте задержана женщина, совершившая убийство.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, выявлены обоснованные подозрения в том, что жительница города Сумгайыт Анастасия Гамзаева (1975 г.р.), страдающая алкогольной зависимостью, умышленно убила Айдына Гасанова.
Она задержана и передана следствию.
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11:27
30 ноября около 10:00 в полицию поступила информация о том, что в районе "Bağlar" города Сумгайыт от ножевых ранений скончался Айдын Гасанов (1976 г.р.).
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудниками полиции принимаются необходимые оперативно-розыскные меры по выявлению и задержанию подозреваемого в совершении преступления.
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