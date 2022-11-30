Какой будет погода в первый день декабря?

Обнародован прогноз погоды на 1 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, в отдельных районах полуострова интенсивные. Вечером осадки постепенно прекратятся. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем и ночью 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах - снег. В отдельных районах осадки будут интенсивными. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 8-11° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем 0-3° мороза.